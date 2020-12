Cristiano Ronaldo spiazza la Juventus: “Non so cosa succederà in futuro” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Cristiano Ronaldo parla del suo futuro A margine della premiazione del Golden Fott, Cristiano Ronaldo ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo futuro. Ecco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 30 dicembre 2020)parla del suoA margine della premiazione del Golden Fott,ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo. Ecco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

OptaPaolo : 33 - Cristiano Ronaldo ha realizzato 33 gol in Serie A nel 2020: solo due giocatori nella storia della competizione… - Linkiesta : L’indignazione suscitata da Cristiano Ronaldo per aver detto che Cristiano jr. difficilmente potrà eccellere senza… - tancredipalmeri : Cristiano Ronaldo domani tornerà da Dubai e non dovrà sottoporsi a 14 giorni di isolamento prescritti dalla legge.… - sameterzi12 : In bianco e nero: Cristiano Ronaldo - sameterzi12 : Cristiano Ronaldo è a Torino! -