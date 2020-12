Covid, marito e moglie contagiati dopo un taglio di capelli in casa (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Mike e Carol Bruno, insieme da quasi 60 anni, sono morti a distanza di 10 giorni l’uno dall’altro dopo aver contratto il Covid-19. Il tutto è accaduto pochi giorni prima… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Mike e Carol Bruno, insieme da quasi 60 anni, sono morti a distanza di 10 giorni l’uno dall’altroaver contratto il-19. Il tutto è accaduto pochi giorni prima… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

