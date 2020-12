A passeggio con i padroni: tre cani muoiono folgorati (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Milano, 30 dicembre 2020 - Tre cani sono morti in Lombardia in questi giorni. Tutti e tre folgorati da una scarica di energia elettrica scaturita da pozzetti dove passano le utenze dell'energia ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Milano, 30 dicembre 2020 - Tresono morti in Lombardia in questi giorni. Tutti e treda una scarica di energia elettrica scaturita da pozzetti dove passano le utenze dell'energia ...

itaatkarkopek1 : RT @nastytruceg: A passeggio con il nostro cagnolino @perfectambra ?????? per maggiori contenuti - _AmoPiedi85_ : RT @nastytruceg: A passeggio con il nostro cagnolino @perfectambra ?????? per maggiori contenuti - Roma_Amore_Mio : NEGLI ANNI '60 NON ERA INSOLITO INCONTRARE ATTRICI PIU' O MENO NOTE A PASSEGGIO CON ANIMALI ESOTICI. L'ATTRICE ANN… - perfectambra : RT @nastytruceg: A passeggio con il nostro cagnolino @perfectambra ?????? per maggiori contenuti - justA_Manhn : RT @nastytruceg: A passeggio con il nostro cagnolino @perfectambra ?????? per maggiori contenuti -

Ultime Notizie dalla rete : passeggio con A passeggio con i padroni: tre cani muoiono folgorati Il Giorno A passeggio con i padroni: tre cani muoiono folgorati

Fulminati da una scarica scaturita da pozzetti delle centraline dell'energia elettrica. I casi a Bareggio, Cesano Boscone e Como ...

Pescara: gente in giro e lunghe file al parcheggio dell’area di risulta

Gente a passeggio a Pescara nel pomeriggio e lunghe file all'area di risulta. Così la città nelle ultime ore arancioni!

Fulminati da una scarica scaturita da pozzetti delle centraline dell'energia elettrica. I casi a Bareggio, Cesano Boscone e Como ...Gente a passeggio a Pescara nel pomeriggio e lunghe file all'area di risulta. Così la città nelle ultime ore arancioni!