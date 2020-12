Simeone: “Diego Costa ha donato il cuore all’Atletico, gli auguro di trovare una strada felice” (Di martedì 29 dicembre 2020) L'addio di Diego Costa all'Atletico Madrid è diventato ufficiale e il saluto del Cholo Simeone non si fa attendere: "Qui vogliamo tutti bene a Diego, il club ha voluto aiutarlo in tutti i modi e il suo addio è stato sereno. Sono convinto che ovunque andrà farà bene, è un combattente e insieme abbiamo passato anni felici. Sia dal punto di vista sportivo che umano Diego ci ha donato il cuore, spero che trovi la strada migliore e mi auguro di abbracciarlo appena sarà possibile" - dichiara Simeone in conferenza stampa - .caption id="attachment 1072379" align="alignnone" width="3000" Simeone Diego Costa, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 29 dicembre 2020) L'addio diall'Atletico Madrid è diventato ufficiale e il saluto del Cholonon si fa attendere: "Qui vogliamo tutti bene a, il club ha voluto aiutarlo in tutti i modi e il suo addio è stato sereno. Sono convinto che ovunque andrà farà bene, è un combattente e insieme abbiamo passato anni felici. Sia dal punto di vista sportivo che umanoci hail, spero che trovi lamigliore e midi abbracciarlo appena sarà possibile" - dichiarain conferenza stampa - .caption id="attachment 1072379" align="alignnone" width="3000", getty/caption ITA Sport Press.

