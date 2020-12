Rosalinda Cannavò nella notte chiude definitivamente con Dayane: “Mi ha usata, è finita per sempre” (Di martedì 29 dicembre 2020) L’amicizia tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello si è incrinata nelle ultime settimane. Il colpo di grazia l’hanno dato ieri sera le clip dove Rosalinda ha visto l’amica che ha sparlato di lei durante diverse chiacchierate con Sonia Lorenzini e Mario Ermito. Signorini ha provato a far chiarire le due ragazze, ma senza riuscirci. nella notte la principessa delle favole Ares è sbottata con Giulia Salemi e le ha detto che per lei l’amicizia con Dayane finisce qui. “Mi dispiace per lei, perché ha perso un’amica leale che avrebbe avuto anche fuori da qui. Adesso poi in tanti ce l’hanno con lei. Ci sono sempre stata e l’ho difesa. Adesso ho messo un punto e un punto definitivo. Perché io tarantelle non ne faccio. L’ho detto anche in confessionale. Dopo 3 ... Leggi su biccy (Di martedì 29 dicembre 2020) L’amicizia traMello si è incrinata nelle ultime settimane. Il colpo di grazia l’hanno dato ieri sera le clip doveha visto l’amica che ha sparlato di lei durante diverse chiacchierate con Sonia Lorenzini e Mario Ermito. Signorini ha provato a far chiarire le due ragazze, ma senza riuscirci.la principessa delle favole Ares è sbottata con Giulia Salemi e le ha detto che per lei l’amicizia confinisce qui. “Mi dispiace per lei, perché ha perso un’amica leale che avrebbe avuto anche fuori da qui. Adesso poi in tanti ce l’hanno con lei. Ci sonostata e l’ho difesa. Adesso ho messo un punto e un punto definitivo. Perché io tarantelle non ne faccio. L’ho detto anche in confessionale. Dopo 3 ...

