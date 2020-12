Maltempo | diversi i danni su gran parte del territorio provinciale

(Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Pali della energia elettrica e della pubblica illuminazione divelti, alberi caduti, rami spezzati, ma nessun ferito. Queste le conseguenze più gravi della ondata diabbattutasi nel Sannio nella giornata di ieri, come peraltro previsto dal bollettino della Protezione Civile. Il picco delsi è registrato nel tardo pomeriggio e nella prima serata di ieri.anche gli interventi dei Vigili del Fuoco nella nottata, poi i fenomeni meteo si sono via via calmati. Problemi si sono registrati a Benevento, ad Apollosa, con la caduta di due pali del telefono, a Ceppaloni, Bonea e nella zona telesina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

