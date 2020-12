Le 20 serie TV più significative del 2020 | da The Crown a The Mandalorian

Leggi su movieplayer

(Di martedì 29 dicembre 2020) LeTV piùdistribuite in Italia nel, ma anche quelle che hanno fatto più discutere: da gioielli quali Thee Mrs. America al fenomeno The. In quello che è stato un annus horribilis sotto innumerevoli punti di vista, segnato fra l'altro da estreme difficoltà per l'ambiente del cinema, la televisione può contare senz'altro un minor numero di 'danni'; ciò nonostante, l'impatto delha cominciato a farsi sentire anche in questo campo, con numerosi titoli rinviati o messi in stand by. Dunque, nella nostra classifica (in ordine cronologico di distribuzione) delleTV piùdel, nonché di quelle che hanno avuto il maggior impatto sul pubblico italiano, la selezione è avvenuta ...