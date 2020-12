Juventus Napoli, Boniek: «Giocare la partita è un bene per il calcio» (Di martedì 29 dicembre 2020) Zibi Boniek parla della vicenda relativa a Juventus-Napoli: ecco le parole dell’ex attaccante bianconero sulla decisione Zibi Boniek, intervistato da calcioNapoli24, ha parlato di Juventus-Napoli e della decisione del Collegio di Garanzia del Coni. Le sue parole. «In Polonia abbiamo un protocollo diverso ma cerchiamo in tutti i modi di Giocare perché non esiste una vittoria a tavolino se c’è possibilità di recuperare una partita. Danneggiare una squadra perché non può Giocare a causa dei contagiati, non sarebbe giusto. Non parlo di Juventus-Napoli però, perché a seconda delle parti cambia l’opinione che si ha del match. Se si gioca Juve-Napoli, è un ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Zibiparla della vicenda relativa a: ecco le parole dell’ex attaccante bianconero sulla decisione Zibi, intervistato da24, ha parlato die della decisione del Collegio di Garanzia del Coni. Le sue parole. «In Polonia abbiamo un protocollo diverso ma cerchiamo in tutti i modi diperché non esiste una vittoria a tavolino se c’è possibilità di recuperare una. Danneggiare una squadra perché non puòa causa dei contagiati, non sarebbe giusto. Non parlo diperò, perché a seconda delle parti cambia l’opinione che si ha del match. Se si gioca Juve-, è un ...

