GF Vip, Andrea Zelletta scoppia in lacrime: “Non tollero certe cose…”, spunta la verità (Di martedì 29 dicembre 2020) . Una puntata ricca di colpi di scena quella di ieri sera, lunedì 28 dicembre. Il Grande Fratello Vip ha conquistato decisamente tutti, con un inizio scoppiettante, il collegamento con Maria De Filippi ha destato un forte entusiasmo. La conduttrice ha avuto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 29 dicembre 2020) . Una puntata ricca di colpi di scena quella di ieri sera, lunedì 28 dicembre. Il Grande Fratello Vip ha conquistato decisamente tutti, con un inizio scoppiettante, il collegamento con Maria De Filippi ha destato un forte entusiasmo. La conduttrice ha avuto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #TommasoZorzi avanza dubbi sul confronto tra #AndreaZelletta e #NataliaParagoni, l’ex #tronista riflett… - MaraMantoani : Come mai le alte sfere di Mediaset non intervengono?!Non può essere accettabile tutto questo!Spero tantissimo che l… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Andrea Zenga accusato di omofobia, interviene il fratello (VIDEO) - Antonio98854326 : Andrea del grande fratello vip e andato in confusione per Natalia la sua bellezza mediterranea lui in confusione e… - Alessia48262754 : RT @Unf_Tweet: -