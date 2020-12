Enrico Brignano, sapete come ha corteggiato la sua compagna Flora? Non ci credereste mai, è esilarante! (Di martedì 29 dicembre 2020) E’ sicuramente uno dei comici più amati e apprezzati della televisione italiana, Enrico Brignano continua a conquistare il pubblico con la sua battuta sempre pronta. Nel corso degli anni ha raggiunto un successo straordinario, tanto da essere più volte L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 29 dicembre 2020) E’ sicuramente uno dei comici più amati e apprezzati della televisione italiana,continua a conquistare il pubblico con la sua battuta sempre pronta. Nel corso degli anni ha raggiunto un successo straordinario, tanto da essere più volte L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

zazoomblog : Unora sola vi vorrei - Per le feste: stasera su Rai2 lultimo speciale di Natale con Enrico Brignano - #Unora… - oathkeepergirl : RT @carotelevip: Eppure c'è qualcosa di peggio dei monologhi di Enrico Brignano: le inquadrature del pubblico in studio che ride alle sue b… - carotelevip : Eppure c'è qualcosa di peggio dei monologhi di Enrico Brignano: le inquadrature del pubblico in studio che ride all… - webbeloz : E adesso passiamo a Rai2 che c'è Enrico Brignano e così dal ridere miglioriamo di certo la digestione. #unorasolaviVorrei - ItaliaRai : ?? “Un'ora sola vi vorrei - per le feste': la comicità di Enrico Brignano torna con una puntata nuova di zecca con m… -