Come fissare i propri obiettivi per il 2021

Erik Weihenmayer ha scalato le "Sette Cime", le montagne più alte di ciascuno dei sette continenti. Prima di compiere la sua impresa quasi tutti erano pessimisti sul risultato. Qualche giorno fa l'ho intervistato per il mio prossimo libro e mi ha detto: «Sai, un paio di persone hanno detto cose del tipo che io non appartengo alla montagna, che non è un posto fatto per me, o che chiunque può arrivare in cima alla montagna con tredici cani guida. Addirittura una persona ha detto che mi avrebbe seguito fino in cima e che avrebbe scattato una foto del mio cadavere solo per fare un po' di soldi. Per me queste persone sono solamente dei "signornò", dei semplici pessimisti. E mi dispiace per loro, perché sono persone che vivono con delle forti chiusure mentali e questo è davvero tragico per loro». Il motivo per cui quasi nessuno credeva che Weihenmayer potesse raggiungere il suo obiettivo ...

Visualizzare i risultati che si vuole raggiungere e tradurli in programmi è il primo passo, proprio come fa Erik Weihenmayer, cieco dall’età di 13 anni, che ha scalato le “Sette Cime”. Ma bisogna anch ...

Pubblicato avviso Obiettivo zero vittime nel 2030

Bando di gara per ridurre del 50% il numero di incidenti e vittime entro il 2030 per arrivare al 2050 con zero morti sulle strade così come fissato dalla UE ...

