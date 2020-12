A Pechino è allarme per una seconda ondata: imposto un nuovo lockdown (Di martedì 29 dicembre 2020) A Pechino c’è allarme per una seconda ondata di contagi da coronavirus. Nuovi casi di covid preoccupano le autorità locali che hanno introdotto misure restrittive considerando la situazione epidemiologica “cupa e complessa”, come ha spiegato il vice direttore del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie di Pechino citato dal sito di notizie ufficiale Global Times. In vista delle vacanze per il capodanno e di primavera il rischio di una nuova ondata aumenta, ha precisato. A Pechino è stato introdotto un lockdown nelle aree in cui sono stati registrati casi di contagio non importati (dieci zone del distretto di Shuniy). Sono state poi scaglionate in tre diversi periodi le vacanze invernali di gennaio degli studenti, in funzione del ciclo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 dicembre 2020) Ac’èper unadi contagi da coronavirus. Nuovi casi di covid preoccupano le autorità locali che hanno introdotto misure restrittive considerando la situazione epidemiologica “cupa e complessa”, come ha spiegato il vice direttore del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie dicitato dal sito di notizie ufficiale Global Times. In vista delle vacanze per il capodanno e di primavera il rischio di una nuovaaumenta, ha precisato. Aè stato introdotto unnelle aree in cui sono stati registrati casi di contagio non importati (dieci zone del distretto di Shuniy). Sono state poi scaglionate in tre diversi periodi le vacanze invernali di gennaio degli studenti, in funzione del ciclo ...

