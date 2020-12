Uomini e donne, Nicola M. replica alle accuse di complotto: “Le bugie hanno le gambe corte” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nicola Mazzitelli rompe il silenzio sui social dopo essere stato accusato, in una recente puntata di Uomini e donne, di aver fatto il doppio gioco e di aver organizzato un complotto ai danni della redazione e del pubblico del programma di Maria De Filippi. A smascherare Nicola M. è stato Armando Incarnato, il quale ha rivelato che lo stesso Mazzitelli avrebbe usato anche lui solo per far parlare di sé. A distanza di giorni, arriva la replica furiosa di Nicola, il quale sui social non le ha mandate a dire a chi lo ha duramente accusato. Armando smaschera il complotto di Nicola M.: arriva la risposta di Mazzitelli Nicola M., da qualche tempo non fa più parte del parterre maschile di Uomini e ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 28 dicembre 2020)Mazzitelli rompe il silenzio sui social dopo essere stato accusato, in una recente puntata di, di aver fatto il doppio gioco e di aver organizzato unai danni della redazione e del pubblico del programma di Maria De Filippi. A smascherareM. è stato Armando Incarnato, il quale ha rivelato che lo stesso Mazzitelli avrebbe usato anche lui solo per far parlare di sé. A distanza di giorni, arriva lafuriosa di, il quale sui social non le ha mandate a dire a chi lo ha duramente accusato. Armando smaschera ildiM.: arriva la risposta di MazzitelliM., da qualche tempo non fa più parte del parterre maschile die ...

