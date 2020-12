UNA VITA | anticipazioni dal 3 all’8 gennaio 2021

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 28 dicembre 2020)e trame settimanali telenovela Unada domenica 3 a venerdì 8: Felipe racimola il denaro per pagare il riscatto per Marcia. Andrade, però, inganna l’avvocato: vuole tenersi Marcia e il denaro. Dopo che Andrade scopre la vera identità di Felipe, Mauro irrompe in casa sua con la polizia per salvare l’amico e arrestare il trafficante. Una: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Alfonso Carchano, un noto produttore cinematografico, è interessato a scattare qualche foto a Cinta e Camino. Mentre si diffonde la notizia dell’operazione di polizia contro la banda di Andrade, Marcia è in grande pericolo: la donna – che è stata gravemente ferita durante la retata della polizia in casa di Andrade – continua a versare in condizioni critiche! Susana vince il ...