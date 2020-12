Traffico Roma del 28-12-2020 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 dicembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane circolazione scarsa sulla rete viaria cittadina unica segnalazione di rilievo sul percorso Urbano dellaL’Aquila da un incidente ormai risolto è venuto tra Portonaccio la tangenziale verso il centro al momento permangono solo lievi rallentamentirallentato anche sulla carreggiata esterna raccordo per ilintenso tra laFiumicino e la via del mare a causa del danneggiamento della rete di alimentazione dei tram la linea 2 rimane sostituita da bus sulla metro B per la sostituzione di scale mobili ...