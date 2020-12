Rosolino | «Dobbiamo togliere i ragazzi dal divano»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Massimiliano, l’ex campione di nuoto è il capofila delle associazioni sportive contro il blocco delle attività sportiva a causa della pandemia «Con questa chiusura a oltranza senza avere nemmeno un’idea di quando le strutture potranno riaprire, c’è il rischio fortissimo di un allontanamento dallo sport. Temo che vadano in fumo le numerose campagne per incentivare l’attività fisica. Tanti talenti potrebbero andare persi».ha avviato sui social lunghe conversazioni con i genitori deipreoccupati per l’inattività e la mancanza di stimoli per i figli. A La Verità «Lo sport non può essere trattato in questo modo, non lo merita», dice al telefono accorato. La preoccupazione maggiore, spiega il campione, è per i bambini chiusi in casa davanti allo schermo televisivo, per gli adolescenti che «non hanno più un punto ...