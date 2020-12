Recovery | Guerra Leu | ‘più risorse a sanità e infrastrutture sociali’

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Piùalla salute e tre assi strategici: politiche esociali, ambiente e Mezzogiorno. Sono questi i punti principali delle proposte di LeU per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. Lo scrive in un post su Facebook Maria Cecilia, sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

MatteoRichetti : Fanno la guerra tra di loro e discutono di #fiducia e #rimpasti piuttosto che parlare di Recovery, vaccini, Mes, pi… - carutig : RT @articoloUnoMDP: Maria Cecilia Guerra: i punti principali delle proposte di LeU per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza @mcecigue… - iolanda_pitti : RT @LaVeritaWeb: Il filosofo: «Gli italiani temono più la crisi del virus, però i giornali intervistano solo i virologi e fanno terrorismo… - mimmocarriero : RT @LaVeritaWeb: Il filosofo: «Gli italiani temono più la crisi del virus, però i giornali intervistano solo i virologi e fanno terrorismo… - hele_fr : RT @LaVeritaWeb: Il filosofo: «Gli italiani temono più la crisi del virus, però i giornali intervistano solo i virologi e fanno terrorismo… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Guerra

Il Tempo

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - “Più risorse alla salute e tre assi strategici: politiche e infrastrutture sociali, ambiente e Mezzogiorno. Sono questi i punti principali delle proposte di LeU per il Pian ...Le Regioni, stavolta, ha puntualizzato: "non hanno alibi: la gestione è centralizzata sul piano delle forniture e per il resto gli abbiamo dato 15 mila assunzioni in più". Vaccino obbligatorio? Ecco i ...