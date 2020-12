Prospettive d’investimento per il 2021 | le previsioni degli analisti

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nessun analista si sta sbilanciando sulledi investimento per il, vista la grande incertezza della situazione sanitaria. Per UPB bisognerà navigare in un “mondo nuovo“, glidi Generali dicono che “non sarà un viaggio tranquillo“, mentre Credit Suisse parla di “addio allo status quo“. Di sicuro i rischi per gli investimenti nel nuovo anno includono una possibile delusione delle aspettative legate al vaccino (come mutazione del virus o effetti collaterali), un severo inasprimento delle normative per il settore tecnologico, problemi sul fronte Brexit o una rinnovata animosità USA-Cina. Nonostante sia difficile poter prevedere questi scenari, secondo glidi Generali Investments è importante essere consapevoli del nuovo paradigma di investimento, del quale si possono ...