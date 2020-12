Post-Brexit | la proposta della Commissione Ue di un fondo da 5 miliardi per gli Stati membri

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Unda 5di euro per sostenere settori economici, imprese e comunità locali che pagheranno direttamente le conseguenze dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. È quanto ha presentato a Natale laeuropea – in accordo con quanto concordato con il Consiglio europeo a luglio – per contribuire a contrastare le conseguenze economiche e sociali negative neglipiù colpiti al termine del periodo di transizione il 31 dicembre 2020. All’interno del pacchetto anche risorse per garantire il funzionamento dei controlli di frontiera, doganali, sanitari e fitosanitari e di sicurezza, i regimi di controllopesca, la certificazione e autorizzazione per i prodotti, comunicazione, informazione e sensibilizzazione per i cittadini e le ...