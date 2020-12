GF Vip, Stefano Bettarini polemica per le sue parole. Il web: “È omofobo” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Stefano Bettarini è di nuovo sotto i riflettori: questa volta a causa delle sue parole è accusato dagli utenti dei social di essere omofobo. Ecco che cosa è successo. Stefano Bettarini di nuovo torna a puntare il dito contro il Grande Fratello Vip 5 dopo la polemica sollevata per la sua squalifica a causa di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 28 dicembre 2020)è di nuovo sotto i riflettori: questa volta a causa delle sueè accusato dagli utenti dei social di essere. Ecco che cosa è successo.di nuovo torna a puntare il dito contro il Grande Fratello Vip 5 dopo lasollevata per la sua squalifica a causa di L'articolo proviene da Leggilo.org.

infoitcultura : Stefano Bettarini e Salvo Veneziano: “si strumentalizza l’omosessualità al Grande Fratello Vip, il troppo stroppia” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini nella bufera per aver fatto polemica sui baci gay nel reality, 'Il troppo st… - SaCe86 : #GFVip, Stefano Bettarini nella bufera per aver fatto polemica sui baci gay nel reality, 'Il troppo stroppia!' - ARMAKING_YT : RT @gayit: GF Vip: è bacio fra Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli, Stefano Bettarini attacca: 'Non si combatte così l'omofobia' https://t.c… - LadyNews_ : #SalvoVeneziano contro i #bacigay al #GFVip: 'Io e #StefanoBettarini non siamo #omofobi' -