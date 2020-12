Forte vento a Roma: crolla un albero e colpisce un’auto in sosta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il maltempo di queste ore sta cominciando a fare i primi danni. A Roma, un enorme albero è crollato in via di Conca D’Oro e ha danneggiato diverse auto in sosta. un’autovettura, in particolar modo, è stata colpita in pieno dal grosso ramo. Fortunatamente, nessuno transitava in quel momento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Roma Capitale. La carreggiata è stata momentaneamente interrotta. 1 di 4 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il maltempo di queste ore sta cominciando a fare i primi danni. A, un enormeto in via di Conca D’Oro e ha danneggiato diverse auto invettura, in particolar modo, è stata colpita in pieno dal grosso ramo. Fortunatamente, nessuno transitava in quel momento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale diCapitale. La carreggiata è stata momentaneamente interrotta. 1 di 4 ...

Ultime Notizie dalla rete : Forte vento Maltempo Italia: neve e forte vento. A Milano piano d'emergenza, disagi sulle autostrade QUOTIDIANO.NET Bianco il Cidneo: seconda nevicata del 28 dicembre

Brescia, ore 11.45. Nevicata fitta anche ai piedi del colle Cidneo in tarda mattinata, dopo alcune ore di pioggia e vento forte in prevalenza da Nordest. Le previsioni parlano di nevicate di media o d ...

Sardegna: si stacca cavo alta tensione, vigile del fuoco muore folgorato a Nulvi

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe rimasto folgorato da un cavo dell'alta tensione, staccatosi a causa del forte vento che sta interessando la zona. Sul posto sono intervenuti i ...

