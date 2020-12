Firenze-Novara | data | orario | diretta tv e streaming Serie A1 Femminile 2020 2021

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Bisonteospita la Igor Gorgonzola: eccoe come vedere intv eil match valido per l’undicesima giornata di ritorno dellaA1. Sfida anticipata di quasi un mese, con le azzurre di Lavarini che vogliono continuare a vincere per consolidare il secondo posto in classifica. D’altra parte, le toscane vanno a caccia di punti per guadagnare qualche posizione. L’appuntamento è per martedì 29 dicembre alle ore 17:30. La partita sarà visibile insu LVF TV, il canale ufficiale della Lega cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. RISULTATI E CLASSIFICAA1 ...