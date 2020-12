Ex Ilva, non saremo complici di un ecocidio di Stato (Di lunedì 28 dicembre 2020) di Claudio Gianotti* Non ci renderemo complici di un ecocidio di Stato. Fridays For Future, l’associazione medici per l’ambiente Isde Italia, Giustizia climatica e altre associazioni hanno diffidato il governo, la Regione Puglia, il Comune di Taranto e Invitalia perché riconsiderino l’accordo stipulato con ArcelorMittal alla luce dei doveri presi dallo Stato italiano con gli accordi di Parigi e al dovere di informazione sulle emissioni dello stabilimento. Le premesse L’acciaieria di Taranto è la più grande d’Europa. Secondo Agi ha prodotto nel 2019 4,5 milioni di tonnellate di acciaio, ossia circa il 18% della produzione nazionale, occupa circa 8 mila dipendenti ed è centrale nell’economia di Taranto, della Puglia e in un certo senso di tutta la nazione per il ruolo strategico nell’industria. Questo stabilimento ha una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) di Claudio Gianotti* Non ci renderemodi undi. Fridays For Future, l’associazione medici per l’ambiente Isde Italia, Giustizia climatica e altre associazioni hanno diffidato il governo, la Regione Puglia, il Comune di Taranto e Invitalia perché riconsiderino l’accordo stipulato con ArcelorMittal alla luce dei doveri presi dalloitaliano con gli accordi di Parigi e al dovere di informazione sulle emissioni dello stabilimento. Le premesse L’acciaieria di Taranto è la più grande d’Europa. Secondo Agi ha prodotto nel 2019 4,5 milioni di tonnellate di acciaio, ossia circa il 18% della produzione nazionale, occupa circa 8 mila dipendenti ed è centrale nell’economia di Taranto, della Puglia e in un certo senso di tutta la nazione per il ruolo strategico nell’industria. Questo stabilimento ha una ...

