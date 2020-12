Dayane svela un segreto: “Mi piacerebbe tanto votarla ma non posso” (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’aria natalizia deve aver fatto un brutto scherzo a Dayane Mello, dal momento che è da due giorni a questa parte che sta sparando a zero contro alcuni concorrenti noti del Grande Fratello Vip 5, dai soliti due-tre vecchi fino ad arrivare a un’inquilina insospettabile (anche se solo tra virgolette). Il miglior confidente, inoltre, sembra essere proprio Mario Ermito, verso cui la modella brasiliana si mostra a suo agio, dandogli perfino dei consigli su quale strategia adottare per rimanere nella casa il più a lungo possibile (non che ci voglia poi molto per battere il record negativo che l’attore pugliese detiene da una precedente edizione del GF Nip). Stavolta il segreto di Dayane riguarda una nomination che le piacerebbe poter fare ma, avendo le mani legate, non ne ha la possibilità. Dayane Mello e ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’aria natalizia deve aver fatto un brutto scherzo aMello, dal momento che è da due giorni a questa parte che sta sparando a zero contro alcuni concorrenti noti del Grande Fratello Vip 5, dai soliti due-tre vecchi fino ad arrivare a un’inquilina insospettabile (anche se solo tra virgolette). Il miglior confidente, inoltre, sembra essere proprio Mario Ermito, verso cui la modella brasiliana si mostra a suo agio, dandogli perfino dei consigli su quale strategia adottare per rimanere nella casa il più a lungo possibile (non che ci voglia poi molto per battere il record negativo che l’attore pugliese detiene da una precedente edizione del GF Nip). Stavolta ildiriguarda una nomination che lepoter fare ma, avendo le mani legate, non ne ha la possibilità.Mello e ...

