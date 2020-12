Covid, Spagna supera soglia 50mila decessi da inizio pandemia (Di lunedì 28 dicembre 2020) La Spagna ha superato la soglia di 50mila decessi per Covid-19, dall'inizio dell'epidemia. Lo ha annunciato il ministero della Salute di Madrid. Il dato complessivo è pari a 50.122 vittime, 298 in più ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lahato ladiper-19, dall'dell'epidemia. Lo ha annunciato il ministero della Salute di Madrid. Il dato complessivo è pari a 50.122 vittime, 298 in più ...

fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, Spagna: “Arrivo delle dosi rinviato a martedì”. La Pfizer comunica ritardi nelle consegne in 8… - MediasetTgcom24 : Covid, in Spagna un 'registro' con i dati di chi non si vaccina #spagna - Agenzia_Ansa : In Spagna slitta l'arrivo dei vaccini, anche in altri 7 Paesi Ue #ANSA - 2tredici : Il registro e’ troppo complicato. Suggerisco al Ministro Salvador #Illa di usare questo segno distintivo per chi no… - AnselmiDanilo : Come se me lo sentissi... Inizia la conta degli “ebrei 2.0” -