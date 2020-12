Case farmaceutiche “blindate” | non pagheranno i danni di eventuali effetti collaterali del vaccino

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Miliardi di euro riversati nelle tasche già gonfie dei colossi di Big Pharma, i re del settore farmaceutico mondiale che continuano a vendere la loro formula magica per il. Nonostante l’Agenzia Europea per il Farmarco continui a ricordare a tutti come, almeno nel breve e medio periodo, non basterà la somministrazione a far sparire l’incubo Covid-19 dalle nostre vite e nonostante gli appelli di tanti esperti che hanno chiesto maggiore trasparenza. Tant’è. Il normale processo di sperimentazione è stato ovviamente falsato dalla sfrenata corsa ad aggiudicarsi più dosi possibili. E le informazioni restano ancora un segreto. Secondo i dati pubblicati da La Verità, nei soli Stati Uniti il piano della Casa Bianca ha portato alle aziendela bellezza di 8,9 miliardi di dollari: 2,48 a Moderna, 2,1 a Sanofi-Gsk, 1,6 a Novavax, 1,45 a ...