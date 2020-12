Anche l’Europa progetta la sua rete internet dallo spazio (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un’antenna per ricevere comunicazioni dallo spazio (Getty Images)Anche la Commissione europea ha alzato lo sguardo verso le stelle e ha creato un consorzio di società manifatturiere, operatori e fornitori di servizi satellitari, aziende di telecomunicazione e fornitori di servizi di lancio spaziale europei per seguire le orme di Elon Musk e creare un sistema spaziale comunitario per le comunicazioni internet satellitari. Mentre la costellazione di Starlink è già entrata nelle fasi di beta test arricchendosi di satelliti lancio dopo lancio, l’Europa ha iniziato a studiare la fattibilità dell’iniziativa che avrà il duplice scopo di rafforzare la sovranità digitale comunitaria e di fornire una connettività sicura per cittadini, imprese e istituzioni pubbliche. Per farlo la Commissione europea ha chiamato ... Leggi su wired (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un’antenna per ricevere comunicazioni(Getty Images)la Commissione europea ha alzato lo sguardo verso le stelle e ha creato un consorzio di società manifatturiere, operatori e fornitori di servizi satellitari, aziende di telecomunicazione e fornitori di servizi di lancio spaziale europei per seguire le orme di Elon Musk e creare un sistema spaziale comunitario per le comunicazionisatellitari. Mentre la costellazione di Starlink è già entrata nelle fasi di beta test arricchendosi di satelliti lancio dopo lancio,ha iniziato a studiare la fattibilità dell’iniziativa che avrà il duplice scopo di rafforzare la sovranità digitale comunitaria e di fornire una connettività sicura per cittadini, imprese e istituzioni pubbliche. Per farlo la Commissione europea ha chiamato ...

AzzolinaLucia : Oggi è un giorno storico per l’Italia e per l’Europa. Il #VaccineDay avvia una nuova fase che ci porterà gradualmen… - Agenzia_Ansa : L'#Oms Europa chiede ai Paesi di 'rafforzare i controlli' dopo la scoperta in Gran Bretagna di una nuova variante d… - dosumma : RT @_ferdinandoi: C'è chi è soddisfatto e dice che il bicchiere bisogna vederlo mezzo pieno. L'unica cosa certa è che anche nel 2021 gli #i… - QuinziUgo : RT @piercamillo: La Repubblica d’Irlanda ha deciso: finanzierà l’Erasmus anche per gli studenti delle università dell’Irlanda del Nord, par… - pvsassone : RT @piercamillo: La Repubblica d’Irlanda ha deciso: finanzierà l’Erasmus anche per gli studenti delle università dell’Irlanda del Nord, par… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche l’Europa È tutto pronto per il “Vaccine day” europeo: domani le prime vaccinazioni in Italia Fanpage.it