"Lo amo ancora". Jasmine Carrisi rompe il silenzio, un messaggio a papà Al Bano (Di domenica 27 dicembre 2020) Jasmine Carrisi dice: «Ho subito tantissimo il pregiudizio di essere "figlia di". E lo subisco ancora. Però adesso, dopo il programma The Voice Senior, un po' meno. Mi sono resa conto che chi ti vuole criticare un motivo lo trova a prescindere. Non ci penso più. E sono consapevole che il mio cognome è stato un trampolino di lancio». A giugno, a sorpresa, Jasmine ha debuttato nel mondo della musica con il singolo Ego. A novembre, sempre a sorpresa, Jasmine Carrisi è diventata a pieno titolo un personaggio televisivo affiancando papà Al Bano Carrisi nella giuria di The Voice Senior. Poi si è parlato di una rottura con il suo fidanzato Alessandro Greco, al suo fianco da un anno. «No, no. C'è ancora, tra noi tutto bene. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020)dice: «Ho subito tantissimo il pregiudizio di essere "figlia di". E lo subisco. Però adesso, dopo il programma The Voice Senior, un po' meno. Mi sono resa conto che chi ti vuole criticare un motivo lo trova a prescindere. Non ci penso più. E sono consapevole che il mio cognome è stato un trampolino di lancio». A giugno, a sorpresa,ha debuttato nel mondo della musica con il singolo Ego. A novembre, sempre a sorpresa,è diventata a pieno titolo un personaggio televisivo affiancandoAlnella giuria di The Voice Senior. Poi si è parlato di una rottura con il suo fidanzato Alessandro Greco, al suo fianco da un anno. «No, no. C'è, tra noi tutto bene. ...

fleamere : @dariamorgendof Amo mi sto ancora organizzando con i programmi. Ma se non lo faccio poi non mi rendo conto di cosa… - meryanne61 : RT @Jonny_Jonny__: Amo, chi si inventa l'occasione per rivedersi ancora perché dimostra di tenerci. - ehitaev : RT @lexie_papergirl: Yeonjun halloween 2020 io ti penso e ti amo ancora e se mi capiti a caso su Pinterest urlo anche - Stellam85440372 : RT @fraurolo121: Mi piace quando 'strill' Parla di nuovo con me Parlami ancora Amo a modo mio Io che amo a modo mio Vorrei assomigliarti… - aboutyoonie : @taehaunted amo te l'ho mandata io no worries ho il link, ma non ho ancora avuto il tempo di iniziarla?? domani sera inizio :3 -