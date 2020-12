Juventus, CR7 e il rigore da papà: “Mio figlio, le patatine e la Coca Cola! C’è una cosa che non mi piace ” (Di domenica 27 dicembre 2020) Cristiano Ronaldo eletto miglior calciatore del secolo (2001-2020).Globe Soccer Award, CR7 miglior calciatore del secolo: “Traguardo eccezionale, i record mi inseguono”L'attaccante della Juventus ha trionfato durante la cerimonia dei Globe Soccer Awards svoltasi nel pomeriggio in quel di Dubai. CR7 ha battuto la concorrenza di Lionel Messi e di Robert Lewandowski per l'ambito premio. Il campione lusitano, nel corso dell'intervista post-premiazione, si è anche soffermato sul talento del figlio Ronaldo Jr al quale ha rimproverato alcune cose.caption id="attachment 983439" align="aligncenter" width="4208" TURIN, ITALY - DECEMBER 05: Cristiano Ronaldo of Juventus reacts during the Serie A match between Juventus and Torino FC at Allianz Stadium on December 05, 2020 in Turin, Italy. Football Stadiums around Italy remain ... Leggi su mediagol (Di domenica 27 dicembre 2020) Cristiano Ronaldo eletto miglior calciatore del secolo (2001-2020).Globe Soccer Award, CR7 miglior calciatore del secolo: “Traguardo eccezionale, i record mi inseguono”L'attaccante dellaha trionfato durante la cerimonia dei Globe Soccer Awards svoltasi nel pomeriggio in quel di Dubai. CR7 ha battuto la concorrenza di Lionel Messi e di Robert Lewandowski per l'ambito premio. Il campione lusitano, nel corso dell'intervista post-premiazione, si è anche soffermato sul talento delRonaldo Jr al quale ha rimproverato alcune cose.caption id="attachment 983439" align="aligncenter" width="4208" TURIN, ITALY - DECEMBER 05: Cristiano Ronaldo ofreacts during the Serie A match betweenand Torino FC at Allianz Stadium on December 05, 2020 in Turin, Italy. Football Stadiums around Italy remain ...

Eurosport_IT : CR7 CALCIATORE DEL SECOLO ??? Il campione della Juventus si aggiudica il premio davanti al rivale di sempre Leo Mes… - juventusfc : La #PhotoOfTheGame è dedicata ai ?????? numbers di un certo @Cristiano ... - Gazzetta_it : Non solo #CR7 e #Morata, il decollo #Juve grazie alla difesa bunker. Nessuno come lei in #Europa - dade1173 : RT @ilciccio67: Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro è stato proclamato miglior calciatore del secolo. Ed è un giocatore della Juventus FC #… - AleGobbo87 : RT @ilciccio67: Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro è stato proclamato miglior calciatore del secolo. Ed è un giocatore della Juventus FC #… -