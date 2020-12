Capodanno – Asspi lancia la “Piro guida” per l’uso sicuro dei fuochi d’artificio legali

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 dicembre 2020) – Fornire unarapida per tutti coloro che sono addetti al controllo del mercato, sia in fase di vendita dei prodottitecnici che in fase di controllo all’utilizzo da parte del consumatore finale, e mettere a disposizione del consumatore finale un codice di comportamento per le persone che correttamente intendono divertirsi con prodotti, leciti e soprattutto rispettando i diritti di tutti, animali e ambiente compresi. E’ questo l’obiettivo della “” un manuale di istruzioni d’uso per itecnici che l’ASS.P.I. (Associazionetecnica Italiana) ha redatto in collaborazione con altre associazioni di categoria. “Mai come quest’anno – spiega Nobile Viviano presidente di– è fondamentale invitare i ...