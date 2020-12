Calciomercato – Inter e Atalanta studiano l’affare: Nainggolan per Gomez. Nodo ingaggio per il belga (Di domenica 27 dicembre 2020) Possibile asse di mercato tra Inter e Atalanta Nel corso del Calciomercato invernale, Inter e Atalanta potrebbero trovarsi sedute allo stesso tavolo di mercato. Le due società nerazzurre, secondo quanto riportato dall’Eco di Bergamo potrebbero portare a termine lo scambio tra Radja Nainggolan, sempre nei desideri del Cagliari, e il Papu Gomez, la cui avventura a Bergamo sembra ormai giunta al termine dopo la lite con Gasperini. “L’Atalanta, in passato, ha già pensato al belga, che potrebbe diventare un rinforzo proprio nella zona del campo indebolita dall’uscita di Gomez. Il Nodo è uno stipendio alto (oltre i 3 milioni), ma non è escluso che si possa trovare un accordo, cercando di risolvere due ... Leggi su intermagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) Possibile asse di mercato traNel corso delinvernale,potrebbero trovarsi sedute allo stesso tavolo di mercato. Le due società nerazzurre, secondo quanto riportato dall’Eco di Bergamo potrebbero portare a termine lo scambio tra Radja, sempre nei desideri del Cagliari, e il Papu, la cui avventura a Bergamo sembra ormai giunta al termine dopo la lite con Gasperini. “L’, in passato, ha già pensato al, che potrebbe diventare un rinforzo proprio nella zona del campo indebolita dall’uscita di. Ilè uno stipendio alto (oltre i 3 milioni), ma non è escluso che si possa trovare un accordo, cercando di risolvere due ...

