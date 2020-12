Non isolati problemi Fastweb con alcuni siti e giochi: situazione il 26 dicembre (Di sabato 26 dicembre 2020) Anche a Santo Stefano alcuni problemi Fastweb. Ci sono segnalazioni, in verità partite già nella giornata di ieri, secondo cui non siamo al cospetto di un autentico down, ma di un’anomalia che va esaminata con grande attenzione. Insomma, contesto assai differente rispetto a quello di fine novembre, che aveva indotto noi di OptiMagazine a ricordare a tutti quali fossero i canali di assistenza per mettersi in contatto con l’operatore. Cerchiamo dunque di inquadrare al meglio la vicenda. Confermati sporadici problemi Fastweb con alcuni siti e giochi In pratica, da alcune ore si parla di sporadici problemi Fastweb legati all’accesso ad alcuni siti e giochi. Nel primo ... Leggi su optimagazine (Di sabato 26 dicembre 2020) Anche a Santo Stefano. Ci sono segnalazioni, in verità partite già nella giornata di ieri, secondo cui non siamo al cospetto di un autentico down, ma di un’anomalia che va esaminata con grande attenzione. Insomma, contesto assai differente rispetto a quello di fine novembre, che aveva indotto noi di OptiMagazine a ricordare a tutti quali fossero i canali di assistenza per mettersi in contatto con l’operatore. Cerchiamo dunque di inquadrare al meglio la vicenda. Confermati sporadiciconIn pratica, da alcune ore si parla di sporadicilegati all’accesso ad. Nel primo ...

MarfiaRos : @MilaSpicola Io non mi sento anziana, sono un insegnante e mi rincuora vedere queste immagini ma temo che siano cas… - GastoneMappini : I vaccinati avranno un sistema immunitario che sarà peggio di un colabrodo putrescente. Andranno isolati perché si… - SusiTolin : @giannibellon1 @valfurla Sto parlando dei dati nazionali a raffronto, non di quelli veneti e basta. Il tracciamento… - Il_Vitruviano : @Majakovsk73 @GermanoDottori @marcoleofrigio @petunianelsole I resti dell'esplosione sono sparsi per due isolati. A… - paulmonite : @BMVPedrita Esattamente, man mano che la fascia di vaccinati aumenta li proteggiamo lo stesso gli individui fragili… -