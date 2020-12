Il Cantante Mascherato 2021: svelate le prime maschere (Di sabato 26 dicembre 2020) La seconda stagione de Il Cantante Mascherato sta per tornare su Rai Uno e fra circa un mese si riapriranno le indagini per scoprire chi si nasconde sotto le varie maschere. Se in questo 2020 abbiamo visto scendere in pista e cantare maschere come il Barboncino, l’Unicorno, il Pavone ed il Mastino Napoletano, il prossimo anno troveremo sul palco la Pecora, la Giraffa ed il Lupo. A svelare i bozzetti di come saranno le maschere del 2021 è stata Milly Carlucci con una serie di video che potete vedere qua: La seconda edizione de Il Cantante Mascherato debutterà su Rai Uno il prossimo 29 gennaio, andando di fatto a scontrarsi con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini che eleggerà il suo vincitore a metà febbraio, dopo circa cinque mesi di ... Leggi su biccy (Di sabato 26 dicembre 2020) La seconda stagione de Ilsta per tornare su Rai Uno e fra circa un mese si riapriranno le indagini per scoprire chi si nasconde sotto le varie. Se in questo 2020 abbiamo visto scendere in pista e cantarecome il Barboncino, l’Unicorno, il Pavone ed il Mastino Napoletano, il prossimo anno troveremo sul palco la Pecora, la Giraffa ed il Lupo. A svelare i bozzetti di come saranno ledelè stata Milly Carlucci con una serie di video che potete vedere qua: La seconda edizione de Ildebutterà su Rai Uno il prossimo 29 gennaio, andando di fatto a scontrarsi con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini che eleggerà il suo vincitore a metà febbraio, dopo circa cinque mesi di ...

