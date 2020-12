Carlo Conti, il dramma: ‘I medici lo hanno fermato in tempo’, l’ha svelato soltanto adesso (Di sabato 26 dicembre 2020) In una sua recente intervista, Carlo Conti ha raccontato dettagliatamente il suo dramma: l’incredibile retroscena svelato solo adesso. È una delle vere e proprie star della televisione italiana, Carlo Conti. Da questa sera, Venerdì 26 Dicembre, in onda con Affari Tuoi, il conduttore toscano decanta di un successo davvero clamoroso. Non è un caso, infatti, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 26 dicembre 2020) In una sua recente intervista,ha raccontato dettagliatamente il suo: l’incredibile retroscenasolo. È una delle vere e proprie star della televisione italiana,. Da questa sera, Venerdì 26 Dicembre, in onda con Affari Tuoi, il conduttore toscano decanta di un successo davvero clamoroso. Non è un caso, infatti, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Raiofficialnews : Tornano i pacchi di #AffariTuoi, con 'Affari tuoi (Viva gli Sposi!)', da stasera alle 20.35 su @RaiUno e @RaiPlay c… - zazoomblog : CARLO CONTI- “Covid? Non ho avvertito il pericolo ma…” - #CARLO #CONTI- #“Covid? #avvertito - ZicaEliana : Ricordo Bene il'PESCE D'APRILE'del 2015 fra Te e Carlo Conti!??Era uno scherzo,ma siete stati Bravi!?? Come Tu trov… - ralf_anna : RT @j_gufo: Domani in diretta dallo Spallanzani in Roma Amadeus o Carlo Conti (non si sa ancora) presenterà la prima vaccinazione, con incu… - elemo02 : RT @eversincemichle: @elemo02 spesso dico “ha sposato il mio progetto” appena vedo carlo conti -