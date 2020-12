94enne solo a Natale chiama i Carabineri: “Venite a brindare con me” (Di sabato 26 dicembre 2020) È la notte di Natale e il signor Fiorenzo Malavolti è solo a casa. Decide allora di prendere il telefono e chiamare il 112: “Sono solo a casa, sto bene e non mi manca nulla, ma i miei figli vivono molto lontano. Vorrei solo qualcuno con cui brindare a mezzanotte“. La telefonata non può che commuovere tutto il comando, ed in pochi minuti due carabinieri si presentano alla porta del signor Fiorenzo per brindare con lui. In quei minuti passati insieme, il signor Malavolti ha ricordato alcuni aneddoti della Seconda Guerra mondiale, poi insieme ai Carabinieri ha videochiamato i figli per far loro gli auguri e mostrargli di essere in buona compagnia. Sono tanti purtroppo gli anziani che ogni anno si ritrovano ad essere soli in casa a ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 26 dicembre 2020) È la notte die il signor Fiorenzo Malavolti èa casa. Decide allora di prendere il telefono ere il 112: “Sonoa casa, sto bene e non mi manca nulla, ma i miei figli vivono molto lontano. Vorreiqualcuno con cuia mezzanotte“. La telefonata non può che commuovere tutto il comando, ed in pochi minuti due carabinieri si presentano alla porta del signor Fiorenzo percon lui. In quei minuti passati insieme, il signor Malavolti ha ricordato alcuni aneddoti della Seconda Guerra mondiale, poi insieme ai Carabinieri ha videoto i figli per far loro gli auguri e mostrargli di essere in buona compagnia. Sono tanti purtroppo gli anziani che ogni anno si ritrovano ad essere soli in casa a ...

