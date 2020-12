Morata difende la sua Juventus: “Ora tutti escono con la mazza ma torneremo più forti” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Dopo la sconfitta contro la Fiorentina sono piovute pesanti critiche alla Juventus. Tra i primi a difendere l'operato dei bianconeri è stato Alvaro Morata, sicuramente tra i i migliori del club in questa prima parte di stagione.Con una storia pubblica su Instagram, il centrvanti spagnolo ha voluto dare un chiaro messaggio a tutto l'ambiente ma anche a chi, in queste ore, si è scagliato contro la squadra di Andrea Pirlo: "Non dimenticatevi che siamo la Juve: appena c'è un periodo complicato tutti escono con la mazza, ma questa maglia non è una qualunque maglia e torneremo con rabbia, grinta e determinazione", ha scritto Morata che nei primi mesi di ritorno alla Vecchia Signora ha già collezionato ben 10 goal e 7 assist tra campionato e Champions ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 25 dicembre 2020) Dopo la sconfitta contro la Fiorentina sono piovute pesanti critiche alla. Tra i primi are l'operato dei bianconeri è stato Alvaro, sicuramente tra i i migliori del club in questa prima parte di stagione.Con una storia pubblica su Instagram, il centrvanti spagnolo ha voluto dare un chiaro messaggio a tutto l'ambiente ma anche a chi, in queste ore, si è scagliato contro la squadra di Andrea Pirlo: "Non dimenticatevi che siamo la Juve: appena c'è un periodo complicatocon la, ma questa maglia non è una qualunque maglia econ rabbia, grinta e determinazione", ha scrittoche nei primi mesi di ritorno alla Vecchia Signora ha già collezionato ben 10 goal e 7 assist tra campionato e Champions ...

