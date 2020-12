Massacrati 540 tra cervi e cinghiali | choc in Portogallo

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Autori della mattanza sono 16 cacciatori spagnoli: per loro c’è l’accusa di “crimine ambientale”. Tensione trae Spagna.in540 train una zona di caccia al centro del Paese. A commettere la mattanza di animali – un massacro del genere non può definirsi una semplice battuta di L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Tensione tra Portogallo e Spagna. Choc in Portogallo: massacrati 540 tra cervi e cinghiali in una zona di caccia al centro del Paese. A commettere la mattanza di animali – un massacro del genere non ...I cacciatori accusati di “crimine ambientale”. Sono stati massacrati in tantissimi, tutti in un solo giorno: 540 totali tra cervi e cinghiali, un numero esorbitante, un’intera foresta ripulita dai ...