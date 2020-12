L’Equipe, il PSG attende Mauricio Pochettino: “Aspettando Babbo Natale” (Di venerdì 25 dicembre 2020) “Aspettando Babbo Natale”. E’ questo il titolo delL’Equipe in prima pagina, riferendosi a un possibile approdo di Mauricio Pochettino al Paris Saint-Germain: manca solo l’ufficialità in seguito all’esonero di Tuchel. L’arrivo del tecnico argentino, tuttavia, secondo Le Parisien preluderebbe l’arrivo di un altro argentino: Leo Messi. Lo scenario più probabile per la Pulce è che decida altrove rispetto a Parigi, anche se l’arrivo di Pochettino potrebbe essere un punto a favore per i parigini; ricordiamo che Messi, prima della scelta di Koeman come nuovo allenatore, aveva indicato lo stesso Pochettino come successore di Setien. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 dicembre 2020) “”. E’ questo il titolo delin prima pagina, riferendosi a un possibile approdo dial Paris Saint-Germain: manca solo l’ufficialità in seguito all’esonero di Tuchel. L’arrivo del tecnico argentino, tuttavia, secondo Le Parisien preluderebbe l’arrivo di un altro argentino: Leo Messi. Lo scenario più probabile per la Pulce è che decida altrove rispetto a Parigi, anche se l’arrivo dipotrebbe essere un punto a favore per i parigini; ricordiamo che Messi, prima della scelta di Koeman come nuovo allenatore, aveva indicato lo stessocome successore di Setien. SportFace.

