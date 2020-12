F1, Sir Frank Williams torna a casa, Natale in famiglia dopo giornate di apprensione in ospedale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Natale in famiglia per Sir Frank Williams. L’ex proprietario e fondatore dell’omonimo team di Formula Uno, infatti, ha potuto fare il suo ritorno a casa nella giornata di ieri, dopo essere stato dimesso dall’ospedale, dove era stato ricoverato la scorsa settimana per motivi di salute non specificati dalla famiglia. Il settantottenne nativo di South Shields, quindi, fa tirare un sospiro di sollievo a tutto il mondo della Formula Uno, dopo ore di apprensione. Nel comunicato emesso la scorsa settimana, la famiglia Williams aveva chiesto estremo riserbo a seguito dell’annuncio del ricovero di Sir Frank. Nel corso delle giornate in ospedale ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 dicembre 2020)inper Sir. L’ex proprietario e fondatore dell’omonimo team di Formula Uno, infatti, ha potuto fare il suo ritorno anella giornata di ieri,essere stato dimesso dall’, dove era stato ricoverato la scorsa settimana per motivi di salute non specificati dalla. Il settantottenne nativo di South Shields, quindi, fa tirare un sospiro di sollievo a tutto il mondo della Formula Uno,ore di. Nel comunicato emesso la scorsa settimana, laaveva chiesto estremo riserbo a seguito dell’annuncio del ricovero di Sir. Nel corso dellein...

