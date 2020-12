Rezza: “La variante Covid più trasmissibile degli altri ceppi, ma non risulta alterazione nella risposta al vaccino” (Di giovedì 24 dicembre 2020) La cosiddetta variante inglese “sembra conferire un aumento del 70% della trasmissibilità rispetto alla, per così dire, ‘non variante”, così Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, rispondendo a una domanda nella conferenza stampa sull’andamento di Covid-19 in Italia. Nonostante “un certo aumento della trasmissibilità – ha sottolineato Rezza – non sembra esserci un aumento della virulenza, cioè dell’aggressività clinica della malattia dovuta a questa variante, né alcuna alterazione potenziale nella risposta ai vaccini del vaccino”. Per questo, ha sottolineato, “questo ci indurrebbe a dire vacciniamoci in fretta perché se il virus corre troppo comincia anche a mutare un po’ ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) La cosiddettainglese “sembra conferire un aumento del 70% della trasmissibilità rispetto alla, per così dire, ‘non”, così Gianni, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, rispondendo a una domandaconferenza stampa sull’andamento di-19 in Italia. Nonostante “un certo aumento della trasmissibilità – ha sottolineato– non sembra esserci un aumento della virulenza, cioè dell’aggressività clinica della malattia dovuta a questa, né alcunapotenzialeai vaccini del”. Per questo, ha sottolineato, “questo ci indurrebbe a dire vacciniamoci in fretta perché se il virus corre troppo comincia anche a mutare un po’ ...

Giornaleditalia : Variante inglese, Rezza (ISS): “Più trasmissibile ma non sembra incida su gravità clinica e vaccino” - claudialopedote : Variante inglese, Rezza (ISS): «Più trasmissibile ma non sembra incida su gravità clinica e vaccino» - Affaritaliani : Variante inglese, Rezza (ISS): “Più trasmissibile ma non sembra incida su gravità clinica e vaccino” - ilriformista : Variante #coronavirus, #Rezza: “Contagiosità in aumento ma #vaccino efficace” - Andrea61256741 : @RobiVil @alerizzo_ Giusto, però non è solo colpa delle TV. Vedere le dichiarazioni di Rezza, Spallanzani ecc ( for… -