Quando arrivano i rimborsi del cashback?

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Pagamenti digitali (foto di Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images)Dopo una partenza problematica tra intoppi tecnici sulla registrazione delle carte, problemi con i circuiti di pagamento e molte critiche si stanno pian piano chiarendo le modalità per la corretta partecipazione al programma dell’extradi Natale, la fase sperimentale della misura deldi stato con cui il governo vuole incentivare l’uso dei pagamenti tracciabili. Nonostante le recenti critiche arrivate anche dalla Banca centrale europea, che ha richiamato l’Italia per non essere stata coinvolta nella definizione della misura, i numeri continuano a crescere. Al 21 dicembre, secondo quanto riportato da Rainews, erano 5,3 milioni i cittadini registrati al programma per un numero complessivo di 8,5 milioni di metodi di pagamento attivati. In totale, il ...