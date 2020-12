Piazzapulita non va in onda: perché, il motivo (Di giovedì 24 dicembre 2020) perché stasera, 24 dicembre 2020, su La7 non va in onda Piazzapulita? Ve lo diciamo subito: nessun problema, il programma di Corrado Formigli si è semplicemente fermato per la pausa invernale e tornerà in onda dopo le feste. Quella di giovedì scorso, 17 dicembre, è stata infatti l’ultima puntata della prima parte di stagione. Questa sera, 24 dicembre 2020, su La7 andrà quindi in onda il film Le avventure di Tin Tin – Il segreto dell’unicorno. Quando torna Ma quando torna Piazzapulita? Le puntate torneranno in onda dopo le feste di Natale. La data precisa non la sappiamo, ma come annunciato dallo stesso programma sui social, sarà a gennaio. A che ora? Sempre alle 21,20. Streaming e tv Abbiamo visto perché Piazzapulita stasera non va in ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 dicembre 2020)stasera, 24 dicembre 2020, su La7 non va in? Ve lo diciamo subito: nessun problema, il programma di Corrado Formigli si è semplicemente fermato per la pausa invernale e tornerà indopo le feste. Quella di giovedì scorso, 17 dicembre, è stata infatti l’ultima puntata della prima parte di stagione. Questa sera, 24 dicembre 2020, su La7 andrà quindi inil film Le avventure di Tin Tin – Il segreto dell’unicorno. Quando torna Ma quando torna? Le puntate torneranno indopo le feste di Natale. La data precisa non la sappiamo, ma come annunciato dallo stesso programma sui social, sarà a gennaio. A che ora? Sempre alle 21,20. Streaming e tv Abbiamo vistostasera non va in ...

PiazzapulitaLA7 : La corrente negazionista si è gonfiata questa estate. Salvini che è un animale politico fiuta la corrente e la cava… - SaggioYogurt : Non mi farei vedere in giro neanche per difendere il programma da tv nordcoreana del #pd. Tra il giornalino persona… - MastroTitta9 : Piazzapulita, Vincenzo Ta Suca 'smontato' da Selvaggia Succhiarelli, la bocchianar col figlio scemo: 'Si è intestat… - GianluigiGerbic : RT @GianluigiGerbic: GRAVISSIMA DICHIARAZIONE di #Speranza a #Piazzapulita “polemica senza senso di report su mancato aggiornamento piano… - bmarml : #Piazzapulita #cartabianca #DiMartedi #Report #Piazzapulita Ranieri Grurra ..Senza ritegno uno scarica barili non c… -

Ultime Notizie dalla rete : Piazzapulita non Piazzapulita non va in onda domani 24 dicembre-Cambio programmazione per Natale MAM-e "Non sprechiamo la lezione amara del virus"

Siccome quest’anno la pandemia sta facendo piazza pulita di tante cianfrusaglie, e non ci stanno né pastori, né cammelli, né zampogne, allora si sente in giro: ’Quest’anno, niente Natale’. Certo, la ...

Sarebbe ora di riprendere Saigon (cioè Roma)

Tirannia, ruberie, Italia buttata giù dalla notte demografica e dal sistema statale. Tutto coperto dall'emergenza Covid. Ma adesso basta farci prendere per i fondelli ...

Siccome quest’anno la pandemia sta facendo piazza pulita di tante cianfrusaglie, e non ci stanno né pastori, né cammelli, né zampogne, allora si sente in giro: ’Quest’anno, niente Natale’. Certo, la ...Tirannia, ruberie, Italia buttata giù dalla notte demografica e dal sistema statale. Tutto coperto dall'emergenza Covid. Ma adesso basta farci prendere per i fondelli ...