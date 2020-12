Patric: “Anche il pareggio ci sarebbe andato stretto, figuriamoci perdere in quel modo” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Intervistato da Lazio Style Channel, il difensore della Lazio, Patric, ha parlato dopo il ko maturato ieri sera con il Milan. Queste le sue parole: “Abbiamo giocato meglio di loro tranne i primi 15 minuti. Gli altri 70 abbiamo dominato e dovevamo vincere. Questa sconfitta ci fa male e ci rovina il Natale. Adesso dobbiamo essere forti come gruppo e cercare di vincere le prossime per restare in alto. Le uscite palla al piede? Stiamo crescendo nella fase di costruzione dal basso. Superando la prima pressione creiamo più pericoli davanti. Con il Milan meritavamo i tre punti, la gara ci lascia un sapore amaro. Come ci si rialza? Dobbiamo avere la forza e il coraggio di non mollare. Siamo usciti da situazioni Anche peggiori. Ieri era importante per finire al meglio l’anno. È un peccato aver perso la gara perché abbiamo dominato e Anche il ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 dicembre 2020) Intervistato da Lazio Style Channel, il difensore della Lazio,, ha parlato dopo il ko maturato ieri sera con il Milan. Queste le sue parole: “Abbiamo giocato meglio di loro tranne i primi 15 minuti. Gli altri 70 abbiamo dominato e dovevamo vincere. Questa sconfitta ci fa male e ci rovina il Natale. Adesso dobbiamo essere forti come gruppo e cercare di vincere le prossime per restare in alto. Le uscite palla al piede? Stiamo crescendo nella fase di costruzione dal basso. Superando la prima pressione creiamo più pericoli davanti. Con il Milan meritavamo i tre punti, la gara ci lascia un sapore amaro. Come ci si rialza? Dobbiamo avere la forza e il coraggio di non mollare. Siamo usciti da situazionipeggiori. Ieri era importante per finire al meglio l’anno. È un peccato aver perso la gara perché abbiamo dominato eil ...

