Passaporto sanitario coronavirus: l’idea, la finalità e come funzionerà (Di giovedì 24 dicembre 2020) La direzione pare tracciata e va verso l’introduzione di un cosiddetto “Passaporto sanitario coronavirus,” ovvero uno strumento che di fatto permetterà di garantire l’assenza di rischi negli spostamenti dei cittadini tra le varie Regioni italiane. Infatti, ciò che si vuole reprimere, durante la fase 2 della gestione dell’emergenza, è proprio il rischio di nuovi contagi, ora che la curva è finalmente scesa. Se ti interessa saperne di più sulla possibilità di contestare la multa coronavirus per lockdown, quando è possibile e come, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Di fatto non è ancora pronto, ma è in corso di studio e progettazione, uno strumento che permetta di identificare e dare l’ok ai movimenti delle persone in fase 2. Una sorta di “lasciapassare” di tipo informatico, ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 24 dicembre 2020) La direzione pare tracciata e va verso l’introduzione di un cosiddetto “,” ovvero uno strumento che di fatto permetterà di garantire l’assenza di rischi negli spostamenti dei cittadini tra le varie Regioni italiane. Infatti, ciò che si vuole reprimere, durante la fase 2 della gestione dell’emergenza, è proprio il rischio di nuovi contagi, ora che la curva è finalmente scesa. Se ti interessa saperne di più sulla possibilità di contestare la multaper lockdown, quando è possibile e, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Di fatto non è ancora pronto, ma è in corso di studio e progettazione, uno strumento che permetta di identificare e dare l’ok ai movimenti delle persone in fase 2. Una sorta di “lasciapassare” di tipo informatico, ...

argo996 : RT @valy_s: Dopo il primario di #Bergamo che vuole togliere posti letto a chi non “crede ai vaccini”, arriva #Galli “più libertà a chi si v… - FraterVentus : RT @valy_s: Dopo il primario di #Bergamo che vuole togliere posti letto a chi non “crede ai vaccini”, arriva #Galli “più libertà a chi si v… - giobandnere : RT @byoblu: In Francia l’hanno già soprannominata la legge dittatoriale. Il titolo è “progetto di legge che istituisce un regime perenne d… - fabgilardoni : @CasagrandeStef @borghi_claudio No, lo faranno fino a quando tutti i cittadini avranno il passaporto sanitario. Poi… - MamolkcsMamol : RT @RogerHalsted: Chi non muore si rivede... Il guerrafondaio Tony Blair si è riciclato come apostolo del 'vaccino' e del passaporto 'sanit… -

Ultime Notizie dalla rete : Passaporto sanitario Passaporto sanitario delle linee aeree: cos’è e quando arriva SiViaggia Solinas: "Con screening e vaccini potremo tornare alla normalità"

Mezza legislatura condizionata dal virus, una delle stagioni più complicate di sempre tra emergenza salute e devastazione economica. “Ma ora proviamo a pensare positivo. Il circuito virtuoso tra scree ...

Variante inglese coronavirus, le Asl di Roma cercano i passeggeri da Londra

Già nella tarda serata di domenica però il Portogallo comunicava che dalla mezzanotte avrebbe ammesso solo il rientro dal Regno Unito di cittadini col passaporto portoghese ... Il bollettino sanitario ...

Mezza legislatura condizionata dal virus, una delle stagioni più complicate di sempre tra emergenza salute e devastazione economica. “Ma ora proviamo a pensare positivo. Il circuito virtuoso tra scree ...Già nella tarda serata di domenica però il Portogallo comunicava che dalla mezzanotte avrebbe ammesso solo il rientro dal Regno Unito di cittadini col passaporto portoghese ... Il bollettino sanitario ...