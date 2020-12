Nirvana, la prima sessione di Bleach senza il becco di un quattrino | Memories (Di giovedì 24 dicembre 2020) È il 24 dicembre 1988 e ai Reciprocal Recording Studios di Seattle iniziano i lavori di Bleach dei Nirvana, una band arrivata da Aberdeen a bordo di un furgone sgangherato. Loro sono tre. C’è il marcantonio Krist Novoselic, bassista. Il batterista è Chad Channing e il più timido e ispirato, con gli occhi d’angelo e i capelli d’oro, è Kurt Cobain. Lui ha scritto i testi, ha tirato fuori i riff e ora sta per fare un tuffo nel mercato discografico. Offerta Bleach: (Deluxe Edt.+Libretto 48 Pg.) Bleach Nirvana 15,95 EUR Acquista su Amazon ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) È il 24 dicembre 1988 e ai Reciprocal Recording Studios di Seattle iniziano i lavori didei, una band arrivata da Aberdeen a bordo di un furgone sgangherato. Loro sono tre. C’è il marcantonio Krist Novoselic, bassista. Il batterista è Chad Channing e il più timido e ispirato, con gli occhi d’angelo e i capelli d’oro, è Kurt Cobain. Lui ha scritto i testi, ha tirato fuori i riff e ora sta per fare un tuffo nel mercato discografico. Offerta: (Deluxe Edt.+Libretto 48 Pg.)15,95 EUR Acquista su Amazon ...

Un tatuaggio incornicia l'amicizia personale e professionale di due icone del rock: Dave Grohl e Lemmy Kilmister.

Matt Johnson (Toronto, Canada) ha studiato cinema all’Università di York. È coautore della serie del 2009 Nirvana the Band the Show e nel 2013 ha diretto il suo primo lungometraggio The Dirties: il ...

