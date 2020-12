Napoli-Torino 1-1 | pagelle Il Napoli non ha un’identità né la testa per stare lassù

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 24 dicembre 2020) MERET. Qui non si tratta, Ilaria, solo di aderire alla Convenzione di Ginevra per non sparare sulla Croce Rossa, come annota perfidamente Max Gallo. Ma anche di non ripetere sempre le stesse cose sul deprimente Napule di Mister Veleno. Ci provo. Detto questo, il giovane Meret è uno dei pochi a salvarsi stasera, nonostante il gol. Almeno due parate e respinte di livello, su Verdi e Belotti – 6,5 Sul tiro di Izzo con annesso rimbalzo sul terreno può poco, per il resto non è che sia stato troppo impegnato, o comunque non al di sopra dei livelli di guardia – 6 DI LORENZO. Più gioca così e più diventa uno dei volti mediocri e grigi di questo declino (copy sempre Max). Non ne ha più: corre a vuoto e costruisce poco o niente, mentre in difesa il suo apporto è prossimo allo zero – 4,5 Meglio che contro la Lazio, ma quello è stato il punto più basso e non conta. Se non altro, sul finale, ha ...