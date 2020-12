Musetti e Seppi, missione Open (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sono dieci i tennisti italiani che figurano nell'entry-list delle qualificazioni del primo Slam del 2021, gli Australian Open. Si tratta di Andreas Seppi, Lorenzo Musetti , Federico Gaio, Paolo ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sono dieci i tennisti italiani che figurano nell'entry-list delle qualificazioni del primo Slam del 2021, gli Australian. Si tratta di Andreas, Lorenzo, Federico Gaio, Paolo ...

TennisWebMag : Sono dieci gli azzurri nelle qualificazioni degli Australian Open 2021 (entry list). Sono Andreas Seppi, Lorenzo Mu… - tennis_bwf : RT @FiorinoLuca: All Italian players ???? in AO qualies Andreas Seppi Lorenzo Musetti Federico Gaio Paolo Lorenzi Lorenzo Giustino Alessand… - zazoomblog : Tennis: Australian Open 2021 10 italiani nell’entry list delle qualificazioni. Andreas Seppi e Lorenzo Musetti alla… - apicella57 : RT @FiorinoLuca: All Italian players ???? in AO qualies Andreas Seppi Lorenzo Musetti Federico Gaio Paolo Lorenzi Lorenzo Giustino Alessand… - thom7002 : RT @FiorinoLuca: All Italian players ???? in AO qualies Andreas Seppi Lorenzo Musetti Federico Gaio Paolo Lorenzi Lorenzo Giustino Alessand… -

Ultime Notizie dalla rete : Musetti Seppi Musetti e Seppi, missione Open Quotidiano.net Musetti e Seppi, missione Open

Si tratta di Andreas Seppi, Lorenzo Musetti (nella foto), Federico Gaio, Paolo Lorenzi, Lorenzo Giustino, Alessandro Giannessi, Thomas Fabbiano, Roberto Marcora, Matteo Viola e Gian Marco Moroni.

Entry list qualificazioni Australian Open maschile 2021: gli italiani presenti

Entry list qualificazioni Australian Open maschile 2021: gli italiani presenti e tutti i partecipanti al tabellone cadetto ...

Si tratta di Andreas Seppi, Lorenzo Musetti (nella foto), Federico Gaio, Paolo Lorenzi, Lorenzo Giustino, Alessandro Giannessi, Thomas Fabbiano, Roberto Marcora, Matteo Viola e Gian Marco Moroni.Entry list qualificazioni Australian Open maschile 2021: gli italiani presenti e tutti i partecipanti al tabellone cadetto ...