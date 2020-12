Harry e Meghan: Natale in difesa degli animali (Di giovedì 24 dicembre 2020) Per descrivere il loro primo Natale in California, il principe Harry e la moglie Meghan hanno scelto una card illustrata di Mayhew, associazione animalista di cui l’ex attrice è madrina. Si tratta di una foto scattata ai duchi di Sussex, con il figlio Archie e i due cagnolini Pula e Guy, a inizio dicembre dalla madre di Meghan, Doria. Anche Meghan Markle e il principe Harry, come altre Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 24 dicembre 2020) Per descrivere il loro primoin California, il principee la mogliehanno scelto una card illustrata di Mayhew, associazionesta di cui l’ex attrice è madrina. Si tratta di una foto scattata ai duchi di Sussex, con il figlio Archie e i due cagnolini Pula e Guy, a inizio dicembre dalla madre di, Doria. AncheMarkle e il principe, come altre Articolo completo: dal blog SoloDonna

RegalinoV : Meghan e Harry hanno condiviso la card di Natale - Ilamaiunagioia : 'Le decorazioni per l'albero le ha scelte Archie' la foto l'ha scelta Meghan la location l'avranno scelta i cani..… - DRepubblicait : Harry, Meghan e Archie: per Natale 2020 la cartolina è animalista [aggiornamento delle 11:49] - DRepubblicait : Harry, Meghan e Archie: per Natale 2020 la cartolina è animalista [aggiornamento delle 11:20] - LigaAoFilipe : Archie é o protagonista do postal de Natal de Meghan e Harry -