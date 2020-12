Coronavirus: indice Rt sopra 1 solo in due regioni. "Veneto a rischio alto" (Di giovedì 24 dicembre 2020) L 'indice Rt di trasmissibilità del Coronavirus è superiore a "1" solo in Veneto e Molise. Lo rivela Silvio Brusaferro durante la conferenza stampa al ministero della Salute, parlando dell'analisi del ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) L 'Rt di trasmissibilità delè superiore a "1"ine Molise. Lo rivela Silvio Brusaferro durante la conferenza stampa al ministero della Salute, parlando dell'analisi del ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus indice Coronavirus: indice Rt sopra 1 solo in due regioni. "Veneto a rischio alto" Quotidiano.net Genitori positivi al Covid mandano la figlia a scuola, classe in quarantena a Vittoria

Due genitori contagiati dal Covid-19 avrebbero mandato a scuola la figlia che è poi risultata anche lei positiva. L'intera classe di 25 alunni di una scuola media di Vittoria (in provincia di Ragusa) ...

Coronavirus, Rezza: "Rt in lieve aumento, servono misure più stringenti in alcune aree"

A livello nazionale la fase è di «instabilità e transizione . Dopo alcune settimane a cui si è assistito a una tendenza alla riduzione dell’indice Rt e ...

