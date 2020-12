Comunali a Napoli, da De Laurentiis endorsement per Roberto Fico (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Fico candidato sindaco? Lo conosco è una persona di tutto rispetto, non ho dubbi che sarebbe un sindaco capace”. Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Radio Capital commentando le voci su una possibile candidatura di Roberto Fico a sindaco con l’alleanza Pd-M5S. Il produttore cinematograFico ha sottolineato anche che “se sei primo cittadino di una città così importante devi essere super pagato, non puoi guadagnare 4.700 euro al mese. Servirebbero stipendi maggiori per avere dei supermanager che sappiano di arte, turismo”. Molto critico De Laurentiis sulla ricandidatura di Virginia Raggi: “Raggi a Roma è stata un disastro epocale. Roma dovrebbe essere la punta di diamante del Paese e invece dobbiamo sentirci dire che Milano è più forte. Ma ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 dicembre 2020) “candidato sindaco? Lo conosco è una persona di tutto rispetto, non ho dubbi che sarebbe un sindaco capace”. Lo ha detto il presidente del, Aurelio De, a Radio Capital commentando le voci su una possibile candidatura dia sindaco con l’alleanza Pd-M5S. Il produttore cinematograha sottolineato anche che “se sei primo cittadino di una città così importante devi essere super pagato, non puoi guadagnare 4.700 euro al mese. Servirebbero stipendi maggiori per avere dei supermanager che sappiano di arte, turismo”. Molto critico Desulla ricandidatura di Virginia Raggi: “Raggi a Roma è stata un disastro epocale. Roma dovrebbe essere la punta di diamante del Paese e invece dobbiamo sentirci dire che Milano è più forte. Ma ...

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai microfoni di Radio Capital, toccando vari argomenti, tra cui un commento sulle prossime elezioni comunali a

